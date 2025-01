Nuevos jueces de Bolivia elegidos por voto asumen con el desafío de cambiar la cuestionada justicia

Una mujer aymara emite su voto durante las elecciones judiciales en Guaqui, Bolivia, el domingo 15 de diciembre de 2024. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio por concluido el conteo de votos de las elecciones de magistrados el viernes 20 de diciembre de 2024. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved