Noruega acepta ser país garante en diálogos entre Colombia y disidencias de las FARC

El Alto Comisionado de Colombia para la Paz, Iván Danilo Rueda, en el centro, habla durante las conversaciones con miembros del Estado Mayor Central (EMC) durante las conversaciones de paz en Tibú, Colombia, el domingo 8 de octubre de 2023. Noruega aceptó la invitación de Colombia para ser país garante en las negociaciones que adelanta el gobierno con ese grupo, que es la mayor disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved