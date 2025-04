Noboa es reelegido presidente en Ecuador con una abultada ventaja que avala su política de mano dura

Un oficial de policía sostiene su boleta durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Quito, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Esta imagen combinada muestra a Luisa Gonzalez, candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, a la izquierda, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablan en actos distintos en Quito, Ecuador el 19 de enero de 2025 y el 22 de enero de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Soldados del ejército llevan material electoral a un centro de votación antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Quito, Ecuador, el sábado 12 de abril de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) The Associated Press

Los votantes hacen fila en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Quito, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un mural con la imagen de Luisa González, candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, cubre un muro en Guayaquil, Ecuador, el jueves 10 de abril de 2025. Los ecuatorianos van a las urnas el 13 de abril para elegir un nuevo presidente. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Carteles electorales del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ven en postes de luz en Guayaquil, Ecuador, el viernes 11 de abril de 2025. Los ecuatorianos van a las urnas el 13 de abril para elegir presidente. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios del actual presidente de Ecuador y candidato a la reelección Daniel Noboa le vitorean durante un acto de campaña en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un cartel de campaña de Luisa González, candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, cuelga de un trozo de cinta adhesiva en un muro en Guayaquil, Ecuador, el viernes 11 de abril de 2025. Los ecuatorianos van a las urnas el 13 de abril para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Soldados se ven parados tras cercas colocadas en torno al Palacio de Gobierno en Quito, Ecuador, el viernes 11 de abril de 2025. Los ecuatorianos van a las urnas el 13 de abril para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Dolores Ochoa) The Associated Press

El presidente Daniel Noboa emite su voto acompañado de sus hijos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Olón, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Soldados de la armada y reservistas en formación antes de salir para montar guardia en centros de votación de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo, en Guayaquil, Ecuador, el sábado 12 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Luisa González, candidata presidencial del partido Revolución Ciudadana, vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Canuto, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Luisa González, candidata presidencial del partido Revolución Ciudadana, saluda después de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Canuto, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Daniel Noboa observa mientras su esposa, Lavinia Valbonesi, vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guayaquil, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El candidato a la reelección y presidente Daniel Noboa llega, acompañado por su esposa Lavinia Valbonesi, para dirigirse a sus seguidores tras los primeros resultados que le daban la ventaja en el balotaje de las elecciones presidenciales en su casa en Olón, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes del presidente Daniel Noboa celebran los primeros resultados que le dan la ventaja en el balotaje de las elecciones presidenciales en Quito, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes del presidente Daniel Noboa celebran los primeros resultados que le dan la ventaja en el balotaje de las elecciones presidenciales en Quito, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial Luisa González se dirige a sus seguidores tras los primeros resultados que daban la ventaja a Daniel Noboa en el balotaje de las elecciones presidenciales en Quito, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved