Noboa busca reelección pese a afrontar varios retos durante su breve mandato presidencial en Ecuador

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, al centro, hace campaña para la reelección en Guayaquil, Ecuador, el jueves 6 de febrero de 2025. Las elecciones están programadas para el 9 de febrero. (AP Foto/Cesar Munoz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una simpatizante, en medio de recortes de tamaño natural del presidente Daniel Noboa, asiste a un mitin de campaña para su reelección, en Quito, Ecuador, el jueves 6 de febrero de 2025. Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 9 de febrero para elegir un nuevo presidente. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Daniel Noboa hace campaña para la reelección en Quito, Ecuador, el jueves 6 de febrero de 2025. Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 9 de febrero para elegir un nuevo presidente. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved