NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

EEUU no aprobó programa de condonación de deuda para millones de personas

LOS HECHOS: El gobierno de Estados Unidos no cuenta con ningún programa para condonar deudas para personas nacidas en el país ni para aquellos que provienen de Latinoamérica. Las publicaciones llevan a portales no relacionados con agencias gubernamentales.

The Associated Press hizo una búsqueda entre los portales del gobierno estadounidense, como la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio, pero no encontró registro del supuesto programa de condonación de deuda.

Ante una consulta de AP, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) rechazó opinar sobre esta publicación pero recomendó que los consumidores que se encuentren con este tipo de anuncios se comuniquen directamente con las agencias gubernamentales para confirmar si la información es precisa.

“Como lo señalas, hemos emitido una serie de advertencias a los consumidores sobre estafas generalizadas que afirman representar al gobierno de los Estados Unidos o promover supuestos programas gubernamentales”, indicó en un correo electrónico.

En un comunicado de mayo, la FTC sostuvo que había demandado a empresas “por sustraerle a la gente decenas de millones de dólares prometiéndoles falsamente eliminar o reducir sus deudas en las tarjetas de crédito”.

Por su parte, un vocero de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), indicó: “La información/afirmación de las redes sociales de que el gobierno de Estados Unidos promueve y financia un programa de condonación de deuda para millones de personas es inexacta. De hecho, la CFPB ha advertido sobre empresas que dicen que pueden renegociar, liquidar o de alguna manera cambiar los términos de la deuda de una persona”.

“No existe ningún programa estadounidense que ofrezca condonación de deudas de tarjetas de crédito, facturas médicas o facturas de servicios públicos”, dijo Melissa Lambarena, especialista financiera en NerdWallet en un correo electrónico enviado a AP.

“En Estados Unidos hay compañías de alivio de deuda que dicen que pueden negociar con sus acreedores para reducir la cantidad que usted debe, pero no hay garantía de ello. Generalmente cobran tarifas muy altas y pueden dejarlo en peor situación financiera”, advirtió.

AP revisó el sitio web del anuncio, pero éste redirecciona a un portal ajeno al gobierno estadounidense en el que no se menciona la condonación de deudas, sino que se afirma que “las empresas privadas de alivio de deuda ayudan a los estadounidenses a reducir su deuda”.

En 2022 el gobierno del presidente Joe Biden anunció un programa de alivio único de la deuda estudiantil, que habría condonado 10.000 dólares en deuda estudiantil por préstamos federales a personas con ingresos inferiores a 125.000 dólares anuales o a hogares que ganan menos de 250.000 dólares al año.

También habría condonado 10.000 dólares adicionales a personas que recibieron Becas Pell para acudir a la universidad.

Sin embargo, el máximo tribunal, de mayoría conservadora, anuló el plan al determinar que el gobierno de Biden se excedió en su autoridad al intentar cancelar o reducir la deuda de los préstamos estudiantiles.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

____

Inclusión de Perú en programa estadounidense de exención de visas no es inminente

LA AFIRMACIÓN: Estados Unidos dejará de pedir visa a ciudadanos de Perú debido a la solidez económica de la moneda peruana. Sólo falta que el gobierno peruano solicite al presidente estadounidense, Joe Biden, eliminar el requisito de la visa.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook asegura: “¡Lo Último! Peruanos ingresarán sin visa a EEUU tras pedido de gobierno a Biden para eliminar requisito”.

El mensaje incluye un video en donde al inicio un narrador señala: “La eliminación de la visa para viajar a Estados Unidos está a un paso de hacerse realidad. Los Estados eliminaría los requisitos de visa para los ciudadanos peruanos debido a la solidez económica de la moneda peruana”.

Pero esto no es correcto. De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Perú, el país andino aún no forma parte del “Visa Waiver Program” (VWP, por sus siglas en inglés), un programa de exención de visas que es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en consulta con el Departamento de Estado.

Además, la solidez económica no es el único requisito que se toma en cuenta para formar parte de la iniciativa. Edward Sánchez, representante de la oficina de prensa de la embajada de Estados Unidos en Perú, dijo a AP que el VWP está establecido por ley para los países designados en programas que cumplen con estrictos requisitos de seguridad, de aplicación de la ley y relacionados con la inmigración. “Actualmente, el Perú no se encuentra incluido en este programa”, aseveró.

Por otro lado en el video no se muestra evidencia de que Perú esté a punto de formar parte del VWP, en realidad sólo se presenta una nota televisiva en donde se informa que recientemente en el Congreso de Perú se aprobó una resolución para solicitar a Estados Unidos la eliminación del requisito de visa para peruanos. El conductor del programa noticioso señala que “la buena estabilidad económica y política son algunos de los requisitos fundamentales para que Estados Unidos apruebe este pedido”.

Después en el video se menciona que el gobierno peruano está trabajando para que el embajador peruano en Estados Unidos, Gustavo Meza, tramite todos los requerimientos para que la solicitud de exoneración de visa se haga realidad, pero no se señala que esto esté a punto de ocurrir, se asegura que el trámite está en proceso.

El Programa de Exención de Visas permite a los ciudadanos de 40 países viajar a Estados Unidos por negocios o turismo por estadías de hasta 90 días sin visa. A cambio, esos 40 países deben permitir que los ciudadanos y nacionales estadounidenses viajen a sus países por un tiempo similar sin visa para fines de negocios o turismo.

Desde su inicio en 1986, el VWP ha evolucionado en una asociación de seguridad integral con muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos. De acuerdo con la web del programa, éste utiliza un análisis basado en riesgos y de múltiples capas para detectar y prevenir que terroristas, criminales graves y otros actores malintencionados viajen a Estados Unidos.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Video con comentario del presidente mexicano impulsando la pobreza fue alterado

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declarando en una conferencia de prensa que la mejor forma de evitar el secuestro es con una sociedad pobre.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en TikTok muestran el video editado de López Obrador para decir erróneamente que propuso combatir al secuestro impulsando la pobreza.

La versión alterada muestra a López Obrador diciendo: “¿Cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre”.

Usuarios escribieron burlas hacia el mandatario en las publicaciones como si realmente éste hubiera dicho eso.

Pero al hacer búsquedas de palabras clave en Google, AP corroboró que el audio del video fue alterado.

La grabación original, disponible en el canal oficial de YouTube del gobierno mexicano, muestra a López Obrador diciendo en su conferencia del 12 de junio de 2020 que el secuestro puede evitarse con una “sociedad mejor”.

Además, al revisar el video alterado, AP corroboró que las frases en éste no fluyen de forma natural. Por ejemplo, después de la pregunta “¿cómo evitamos el secuestro?”, la grabación se corta brevemente.

También el movimiento de los labios del mandatario en la frase “una sociedad pobre” no coincide con las palabras que supuestamente dijo.

La declaración que realmente hizo el presidente fue: “¿Cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad mejor, con justicia y así somos libres de verdad; no sufrimos porque es una crueldad el perder la libertad o lo que significa un secuestro. Entonces, así nos ayudamos”.

Antes de esa declaración, el presidente había dicho en la conferencia: “si se apoya abajo, hay paz, hay tranquilidad y se ayuda al de arriba; que, repito, no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene”.

La frase real dicha por el mandatario también quedó registrada en la transcripción oficial de la conferencia difundida por el gobierno en el sitio web de la presidencia.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

Fotos de eventos de candidata presidencial mexicana no muestran a la misma persona

LA AFIRMACIÓN: Fotografías demuestran que Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición para la presidencia de México, lleva a las mismas personas a sus eventos de precampaña. Dos fotografías, una tomada en Tabasco y otra en Los Ángeles, muestran a la misma mujer.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en redes dice: “Xóchitl Producciones Presenta” e incluye un gráfico en el que se muestran dos capturas de pantalla de publicaciones en X, antes conocido como Twitter, de Gálvez.

La primera dice: “Pasamos a una gasolinera en Comalcalco y aproveché para darle un abrazo a mis amigas y amigos tabasqueños”. El texto incluye una fotografía en la que se ve a Gálvez rodeada de mujeres. Detrás de ella, del lado izquierdo, se ve parte del rostro de una mujer con el cabello recogido y vistiendo una camisa color naranja. Un círculo amarillo la señala.

La segunda captura dice: “Gracias por todo Los Ángeles. Fue padrísimo estar junto a nuestros hermanos migrantes. Me llevo sus preocupaciones, compartiendo ahora sus sueños y anhelos”. El mensaje está acompañado de una fotografía en donde se ve a Gálvez parada junto a una mujer con el cabello recogido que viste una blusa azul bordada con flores y un suéter negro. Un círculo rojo señala a la mujer. Sobre estas imágenes se lee la leyenda: “Cuando ya tienes personas de utilería”.

Pero las mujeres que aparecen en las fotografías compartidas por Gálvez no son la misma persona.

AP revisó fotografías y videos de la visita de Gálvez a Los Ángeles y confirmó que quien aparece en la imagen de Los Ángeles es Yesenia Rojas, una activista que trabaja a favor de los migrantes y que reside en la ciudad de Anaheim, California.

Rojas confirmó a AP vía telefónica que ella no es quien aparece en la imagen tomada en Tabasco y que no ha salido de Estados Unidos desde fines de julio. Agregó que cuando viajó a México visitó Guadalajara y Guanajuato, no Tabasco.

“Somos personas totalmente diferentes, es evidente. Yo creo que tienen miedo y que sólo buscan desacreditar. A mí nadie me pagó, fui por cuenta propia y fui muy afortunada”, reiteró la activista.

También el equipo de prensa de Gálvez dijo a AP vía telefónica que las mujeres de las fotografías no son la misma persona y que ninguna forma parte del equipo de la candidata.

A fines de agosto AP informó que el Frente Amplio por México, la coalición opositora, anunció que Gálvez, de 60 años, será su apuesta para las elecciones presidenciales de 2024.

La carrera política de Gálvez abarca más de dos décadas con puestos en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y luego en el municipio capitalino de clase media-alta Miguel Hidalgo entre 2015 y 2018.

— Abril Mulato

___

Científico no alertó sobre apagón masivo en octubre, publicación tergiversa sus declaraciones

LA AFIRMACIÓN: El científico Pablo S. Moya, de la Universidad de Chile, alertó sobre una tormenta geomagnética el 4 de octubre de 2023 que causará un apagón que impactará las comunicaciones por varios días.

LOS HECHOS: Una publicación que se comparte en Facebook afirma erróneamente que un físico de la Universidad de Chile advirtió que el 4 de octubre habrá una tormenta geomagnética que causará un apagón en todo el mundo.

En la sección de comentarios, algunos usuarios relacionaron esta supuesta predicción con una prueba del sistema de alertas de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) programada para el 4 de octubre. AP ha desmentido previamente publicaciones sobre esta prueba.

Al hacer una revisión del video, AP encontró que fue extraído de un reportaje que la cadena Telemundo difundió el 10 de mayo de 2023. Sin embargo, en este programa no se incluyó ninguna mención de cuándo sucederá la tormenta geomagnética que causaría ese apagón.

Una tormenta geomagnética, explica una página de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), es una perturbación importante de la magnetosfera de la Tierra, que se produce por un aumento de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan y afectan el campo magnético de la Tierra.

En el estudio “Geomagnetic Storm Occurrence and Their Relation With Solar Cycle Phases” publicado en 2021 en Space Weather, Moya, Paula Reyes y Víctor Pinto analizaron tormentas geomagnéticas, ocurridas entre 1957 y 2019, para establecer la probabilidad de ocurrencia de estos eventos y saber si serán moderados, intensos o severos.

Pero en ninguna parte del texto se menciona una fecha de ocurrencia para estos eventos, la gravedad y tampoco se pronostica un apagón en octubre de 2023.

En entrevista con AP, Moya confirmó que ni él ni sus compañeros establecieron una fecha para que esto suceda, dijo que este estos fenómenos no se pueden predecir y desestimó que su trabajo tenga relación con teorías de la conspiración.

“Lo hicimos para estudiar la posibilidad de eventos geomagnéticos extremos como función del ciclo solar”, comentó y dijo que, según el ciclo solar, resulta más probable que haya eventos geomagnéticos de mayor intensidad.

“¿Por qué se malinterpretó la información? Porque ahora, en este año, el próximo y quizás parte del 2025, el Sol va alcanzar el nuevo máximo de su ciclo de actividad”, comentó Moya. Aunque este ciclo está relacionado con ese tipo de fenómenos, no significa que vaya a suceder un apagón.

No existe manera de predecir una tormenta magnética hasta el día de hoy, aseveró. “Lo que sí se sabe es que, como las distintas agencias espaciales monitorean el Sol constantemente, sabemos cuando el Sol emite llamaradas o grandes eyecciones y sabemos hacia dónde se dirigen”.

En abril AP reportó que una eyección de material supercaliente del Sol causó que las auroras boreales aparecieran en cielos mucho más al sur de lo habitual.

La Tierra sintió el impacto de la tormenta el domingo, de acuerdo con la NOAA, y los meteorólogos advirtieron a los operadores de centrales eléctricas y de naves espaciales de la posibilidad de que se produjeran perturbaciones.

— León Ramírez

___

___

