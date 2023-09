Niños y adolescentes en dictadura: la herida menos visible del Chile militarizado tras 1973

Eliana Rodríguez sostiene una fotografía de ella con su hija Yelena Monroy en su casa en La Serena, Chile, el viernes 1 de septiembre de 2023. La fotografía fue tomada un año después de que fueron liberadas de un centro de detención donde estuvieron Rodríguez y sus dos hijas pequeñas encarceladas por más de un año durante la dictadura del general Augusto Pinochet, quien llegó al poder después de un golpe militar en septiembre de 1973. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Jaime Zorondo (izquierda), acompañado por sus familiares, baja las escaleras que llevan a un túnel del Estadio Nacional, que en su día fue utilizado como centro de detención y tortura y donde él mismo estuvo detenido en septiembre de 1973, en Santiago, Chile, el 2 de septiembre de 2023. Zorondo participó en un encuentro entre exdetenidos como parte de los actos por el 50 aniversario del golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet que derrocó al fallecido presidente Salvador Allende. (AP Foto/Esteban Félix)

Yelena Monroy posa para un retrato junto a fotografías de detenidos que desaparecieron durante la dictadura del general Augusto Pinochet en La Serena, Chile, el viernes 1 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Felix)

Eliana Rodríguez se acomoda las gafas mientras su hija Yelena Monroy busca en un álbum de fotos en la casa de Rodríguez en La Serena, Chile, el viernes 1 de septiembre de 2023. Rodríguez y sus dos hijas pequeñas fueron encarceladas durante la dictadura del general Augusto Pinochet, quien Llegó al poder después de un golpe militar en septiembre de 1973. (AP Foto/Esteban Felix)

Fotografiada a través de una ventana de plástico, una entrada conduce al centro de "El Buen Pastor", originalmente construido para albergar a menores detenidas y dirigido por monjas católicas que se convirtió en un centro de detención para prisioneros políticos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, en La Serena, Chile, el viernes 1 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Felix)

Yelena Monroy muestra una fotografía de 1974 en la que aparece su madre Eliana Rodríguez, abajo a la izquierda, sentada con otros prisioneros políticos durante la dictadura del general Augusto Pinochet en "El Buen Pastor", construido originalmente para albergar a menores detenidas y dirigido por monjas católicas que se convirtió en un centro de detención para prisioneros políticos durante la dictadura en La Serena, Chile, el viernes 1 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Felix)