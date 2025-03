Naciones Unidas reducirá personal en Gaza tras culpar a Israel por ataque en que murió un empleado

Un trabajador del Servicio de Remoción de Minas de las Naciones Unidas es trasladado al Hospital Mártires de Al-Aqsa después de lo que la ONU describió como un ataque en el que se "lanzó o disparó" un dispositivo explosivo, el miércoles 19 de marzo de 2025, en Deir al Balah, Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved