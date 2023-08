Museo Británico dice que recupera parte de los 2.000 artefactos robados

El museo ha despedido a un empleado e iniciado una demanda, pero hasta el momento no ha habido arrestos.

Gradel dijo a la Associated Press el viernes que empezó a sospechar cuando compró uno de tres objetos que un vendedor había ofrecido en eBay. Gradel rastreó los dos objetos que no compró al museo. El objeto que compró no figuraba en el catálogo del museo, pero descubrió que había pertenecido a un hombre que donó toda su colección al museo en 1814.

The museum has fired a member of staff and launched legal action against them, but no arrests have been made.

Gradel told The Associated Press Friday he became suspicious after buying one of three objects a seller had listed on eBay. Gradel traced the two items he didn’t buy to the museum. The object he bought wasn’t listed in the museum’s catalog, but he discovered it had belonged to a man who turned over his entire collection to the museum in 1814.

The historian said he found the identity of the seller through PayPal. He turned out to be the museum staf

FUENTE: Associated Press