Muere madre de "El Chapo" Guzmán, presidente mexicano pide respeto para la familia

ARCHIVO - Consuelo Loera, madre del capo narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, sentada en un vehículo mientras espera para irse de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, México, el 1 de junio de 2019. A Loera le fue concedida una visa para que pudiera visitar a su hijo en prisión. La madre del exlíder del cártel de Sinaloa, que cumple cadena perpetua por tráfico de drogas en Estados Unidos, murió el domingo 10 de diciembre de 2023, según medios locales y la posterior confirmación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. (AP Foto/Ginnette Riquelme, Archivo)