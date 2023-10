Muchos israelíes están furiosos con el gobierno por respuesta tras ataque de Hamás

Una mujer, con la fotografía de un niño que fue tomado como rehén durante el ataque sin precedentes de Hamás en Israel, entrega listones amarillos a los automovilistas en el centro de Tel Aviv, Israel, el miércoles 25 de octubre de 2023. Los listones amarillos son el símbolo de aquellos que están pidiendo la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved