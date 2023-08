Moscú anuncia próximas represalias por ataques ucranianos con drones marinos

“Nada puede justificar esas acciones bárbaras; no quedarán sin respuesta y sus autores y perpetradores serán castigados inevitablemente”, escribió Sakharova en la aplicación de mensajes de Telegram.

Tras esa decisión, Rusia lanzó repetidos ataques contra puertos ucranianos, incluido el de Odesa.

Un agente del Servicio de Seguridad ucraniano confirmó a la Associated Press que fue el autor del ataque al buque cisterna, que transportaba combustible a las fuerzas rusas.

Se utilizó un dron naval equipado con 450 kilos (992 libras) de TNT, añadió el agente, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente.

“El petrolero Sig (...) sufrió un agujero en la sala de máquinas cerca de la línea de flotación a estribor, presumiblemente como resultado de un ataque con drones marítimos", escribió la Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial rusa en Telegram, añadiendo que entre los 11 miembros de la tripulación no había víctimas.

Vladimir Rogov, un funcionario nombrado por el Kremlin en la provincia sureña de Zaporiyia, que está parcialmente ocupada por Rusia, apuntó que varios de los tripulantes sufrieron heridas causadas por vidrios rotos.

Sin especificar si Ucrania era responsable del ataque, Vasyl Malyuk, jefe de la agencia ucraniana, dijo que “este tipo de operaciones especiales se llevan a cabo en aguas territoriales ucranianas y son completamente legales”. Las explosiones de este tipo, dijo, son “un paso absolutamente lógico y eficaz frente al enemigo”.

El ataque suspendió momentáneamente el tráfico marítimo en el puente de Kerch, una estructura de 19 kilómetros (12 millas) de largo que une Crimea, la península anexionada por el Kremlin, con Rusia, además del transporte de pasajeros.

Se movilizaron remolcadores para asistir al petrolero, que está sancionado por Estados Unidos por ayudar a suministrar combustible de aviación a las fuerzas rusas que combaten en Siria, de acuerdo con la agencia noticiosa rusa Tass.

Ucrania dijo que sus drones atacaron también un importante puerto ruso el viernes y causaron daños a un buque de guerra.

El ataque sobre Novorossiysk suspendió el tráfico marítimo durante unas horas y fue el primero contra un puerto comercial ruso en los casi 18 meses de conflicto. El puerto, que cuenta con una base naval, astilleros y una terminal petrolera y es crucial para las exportaciones rusas, está a unos 110 kilómetros (alrededor de 60 millas) al este de Crimea.

FUENTE: Associated Press