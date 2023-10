Millones de personas respiran aire insalubre en la Amazonía por sequía e incendios forestales

La gente usa mascarillas para protegerse del humo procedente de los incendios forestales durante una sequía, en el puerto Moderna en Manaos, estado de Amazonas, Brasil, jueves 12 de octubre de 2023. En Manaos, una ciudad de 2 millones de habitantes, la calidad del aire se situó entre las peores del mundo, lo que provocó la suspensión de las clases universitarias y la cancelación de diversas actividades, entre ellas un maratón internacional. (AP Foto/Edmar Barros) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.