Miles de personas buscan sin éxito a sus seres queridos en la prisión más atroz de Siria

Gente ante la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024. Una multitud se reunió para entrar en la prisión, conocida como "el matadero", tras la liberación de presos cuando la insurgencia derrocó al gobierno de Bashar al Assad el domingo.

Familiares de personas que fueron encarceladas esperan ante la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Un hombre muestra dos cuerdas con nudos de horca en la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024. Una multitud se reunió para entrar en la prisión, conocida como "el matadero", algunos con la esperanza de encontrar familiares allí, tras la liberación de presos cuando la insurgencia derrocó al gobierno de Bashar al Assad el domingo.

Dos hombres utilizan linternas para inspeccionar un pasillo de la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Una mujer mira una lista de nombres en un documento encontrado en el suelo en la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Gente entra en el sótano en la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Una vista aérea muestra la infame prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, en Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024. Una multitud se reunió para entrar en la prisión, conocida como "el matadero", algunos con la esperanza de encontrar a familiares retenidos allí, después de que miles de presos fueran liberados cuando los insurgentes derrocaron al gobierno de Bashar al Assad el domingo.

Una mujer examina las celdas de la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Una mujer mira a una sala en la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Un hombre rompe la cerradura de una celda en la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Gente revisa documentos encontrados en la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Una mujer mira mantas y otras ropas tiradas en el suelo en la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Una prótesis y una camilla se ven tiradas en el suelo de la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Dos combatientes insurgentes examinan documentos repartidos por el suelo para buscar nombres de funcionarios del gobierno en la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Dos mujeres, cuyos familiares fueron encarcelados, reaccionan ante la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.

Una hilera de personas se mueve hacia la ominosa prisión militar de Saydnaya, al norte de Damasco, Siria, el lunes 9 de diciembre de 2024.