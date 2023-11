Milei se queja de "tosedores" entre el público para desestabilizarlo durante debate en Argentina

“Hacer un carpetazo (difundir datos sensibles de una persona) muestra lo oscuro de Sergio Massa, esa información era privada. Hice una pasantía en el Banco Central de seis meses y no me la renovaron”, afirmó Milei. “Yo era un estudiante de Economía y las tareas que me habían asignado no me gustaban y la gente que me tenía que tener en el área no quería que haga otro tipo de tareas”.

Massa no se pronunció sobre las acusaciones de Milei.

En la primera vuelta electoral del 22 de octubre Massa sacó más del 36% de los votos, generando una sorpresa ya que Milei era el favorito. El ultraliberal rozó el 30% y Patricia Bullrich, de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, alcanzó casi un 24%, quedando afuera del balotaje.

Las encuestas muestras un escenario de paridad para el próximo domingo.

FUENTE: Associated Press