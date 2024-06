Milei se erige en incondicional de Israel. Algunos judíos celebran, otros lo ven como un riesgo

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, y el rabino Shimon Axel Wahnish se abrazan en el Muro de los Lamentos en la zona antigua de Jerusalén, el 6 de febrero de 2024. Aunque nació y fue criado como católico, Milei ha mostrado un creciente interés en el judaísmo. (AP Foto/Leo Correa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, reza en el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 6 de febrero de 2024. Milei, un ultraderechista que fue criado como católico, ha ido más lejos en su apoyo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que cualquier otro mandatario en momentos en que el gobierno del premier derechista enfrenta un creciente aislamiento diplomático. (AP Foto/Leo Correa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una ceremonia para conmemorar el Día de Holocausto y de Heroísmo en Buenos Aires, Argentina, el 8 de mayo de 2024. El acercamiento de Milei al judaísmo —religión a la que sin embargo aún no se ha convertido — se originó en 2021 cuando siendo un economista mediático fue acusado de antisemita y buscó asesoramiento para dar una charla que probara todo lo contrario. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo). Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El entonces aspirante a la presidencia de Argentina Javier Milei sostiene una bandera israelí durante su acto de campaña en Lomas de Zamora, Argentina, el 16 de octubre de 2023. Antes de la victoria de Milei, cerca de 4.000 artistas e intelectuales argentinos de origen judío repudiaron entonces “el uso político” que Milei realizaba de los textos y símbolos del judaísmo. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Nombres de personas fallecidas en el atentado en 1994 contra la Asociación Mutua Israelita Argentina (AMIA), un centro comunitario, se ven en el lugar del ataque en Buenos Aires, Argentina, el viernes 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Bomberos y rescatistas trabajan entre los escombros de la Asociación Mutua Israelita Argentina (AMIA), un centro comunitario, tras un ataque con coche bomba que golpeó el edificio y mató a 85 personas, en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 1994. (AP Foto/Alejandro Pagni, Archivo) AP1994

Un mural en memoria de los fallecidos en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutua Israelita Argentina (AMIA) en 1994 adorna la fachada del centro judío en Buenos Aires, Argentina, el viernes 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El entonces presidente electo de Argentina, Javier Milei, segundo por la derecha, durante un peregrinaje a la tumba del líder hasídico Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens, Nueva York, el 27 de noviembre de 2023. (AP Foto/Andres Kudacki, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, entra en el Salón del Recuerdo durante su visita el Centro Yad Vashem de Recuerdo del Holocausto en Jerusalén, el 7 de febrero de 2024. El acercamiento de Milei al judaísmo —religión a la que sin embargo aún no se ha convertido — se originó en 2021 cuando siendo un economista mediático fue acusado de antisemita y buscó asesoramiento para dar una charla que probara todo lo contrario. (AP Foto/Maya Alleruzzo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

El rabino Shimon Axel Wahnish habla durante una entrevista en Buenos Aires, Argentina, el lunes 13 de mayo de 2024. Mientras Javier Milei evolucionaba de tertuliano de televisión a presidente "anarcocapitalista", Wahnish le guiaba en el estudio de la Torá. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved