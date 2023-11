Milei emula a Trump con denuncias de fraude que inyectan incertidumbre al balotaje en Argentina

Un autobús con la imagen de Javier Milei, aspirante a la presidencia de Argentina, estacionado junto a un cartel electoral de su rival, Sergio Massa, durante el último acto de campaña de Milei, en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 15 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved