México tiene su primera presidenta tras 200 años de vida independiente. La recibirá un país violento

La presidenta electa Claudia Sheinbaum se dirige a sus seguidores en la plaza del Zócalo, la principal de Ciudad de México, tras el anuncio del conteo rápido oficial en las elecciones generales, en la madrugada del lunes 3 de junio de 2024. Sheinbaum ofreció durante la campaña replicar medidas contra la violencia machista que implementó en la alcaldía de la capital, como la creación de la fiscalía antifeminicidios y la ley “El agresor sale de casa”. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO – María Hochihua Pérez, quien denuncia que su hija Nimbe está desaparecida desde hace cinco años, lleva un cartel en el que ofrece una recompensa en una marcha nacional de las madres buscadoras, en Ciudad de México, el 10 de mayo de 2024. La mayoría de los asesinatos de mujeres queda en la impunidad por las dificultades de acceder a la justicia. En contraste, el 41,8% de las que tienen 15 años o más admite que ha sido víctima de algún tipo de violencia al menos una vez en su vida. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO – Una mujer lleva una pancarta a favor del aborto mientras manifestantes protestan frente al Congreso Nacional en el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2020. El aborto está despenalizado en 12 de los 32 estados y una resolución de la Suprema Corte allanó el camino para que lo esté en todo el territorio. Pero la presidenta ha evitado profundizar sobre este tema durante la campaña. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.