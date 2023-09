México, en camino de batir récord en solicitudes de refugiados

Un grupo de hombres detenidos por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras cruza el muro fronterizo en el sector de Tucson entre México y Estados Unidos son procesados en un centro improvisado el martes 29 de agosto de 2023. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado dijo el jueves 14 de septiembre de 2023 en una entrevista que las solicitudes de este año podrían llegar a las 150.000, muy por encima del récord de 129.000 de 2021. (AP Foto/Matt York) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved