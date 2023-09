Medidas de candidato oficialista para engrosar bolsillos saben a poco en la Argentina inflacionaria

Persona recuperando verduras que son desechadas por un vendedoren un mercado en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de septiembre de 2023. Los argentinos lidian con una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas haciendo la compra en un mercado en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de septiembre de 2023. Los argentinos lidian con una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un comprador paga en efectivo sus verduras en un mercado en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de septiembre de 2023. Los argentinos lidian con una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer rebusca entre frutas y verduras descartadas por los vendedores en un mercado en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de septiembre de 2023. Los argentinos lidian con una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una persona haciendo la compra mira los productos y los precios en un mercado en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de septiembre de 2023. Los argentinos lidian con una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

María Encarnación Páez posa para la foto en el jardín fuera de su casa en "Las Casas de Nuestros Mayores" en Buenos Aires, Argentina, el jueves 31 de agosto de 2023. El complejo residencial está manejado por una asociación civil que ofrece alojamiento gratis a pensionistas que no pueden permitirse pagar una renta, mientras los argentinos lidian con una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una persona carga un colchón hacia un apartamento para instalarse en "Las Casas de Nuestros Mayores" en Buenos Aires, Argentina, el jueves 31 de agosto de 2023. El complejo residencial está manejado por una asociación civil que ofrece alojamiento gratis a pensionistas que no pueden permitirse pagar una renta, mientras los argentinos lidian con una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved