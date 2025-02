Médicos ordenan "reposo absoluto" al papa Francisco para ayudar a su recuperación

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, una estatua de mármol del fallecido papa Juan Pablo II, delante del policlínico Agostino Gemelli, en Roma, el 15 de febrero de 2025. El papa Francisco fue hospitalizado en el centro en la víspera tras el empeoramiento de la bronquitis que padece. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Francisco, quien es propenso a padecer infecciones respiratorias en invierno, fue diagnosticado con bronquitis el 6 de febrero, pero había continuado realizando audiencias diarias en su suite del hotel del Vaticano. Presidió una misa al aire libre el fin de semana pasado y asistió a su audiencia general el miércoles. Sin embargo, ha estado delegando sus discursos a un asistente para que los lea en voz alta, alegando que tenía dificultades para respirar.

“Para facilitar su recuperación, el personal médico le ha prescrito reposo absoluto”, señala el comunicado del Vaticano.

Francisco se sometió a la extirpación de parte de un pulmón cuando era joven y ha enfrentado otros problemas de salud.

Le extirparon 33 centímetros (13 pulgadas) de su intestino grueso en 2021 debido a un estrechamiento del colon. Se sometió a una cirugía abdominal adicional en 2023 para eliminar tejido cicatricial intestinal y reparar una hernia. Utiliza una silla de ruedas, andador o bastón al moverse por su apartamento y recientemente se cayó dos veces, lastimándose el brazo y la barbilla.

Francisco está siendo atendido en el hospital Gemelli de Roma, donde los papas tienen una suite privada en el décimo piso. Reveló que durante una hospitalización en 2023, en realidad fue diagnosticado con “una neumonía aguda y fuerte, en la parte inferior de los pulmones".

A veces, la bronquitis puede llevar a una neumonía, una infección más profunda y grave de los sacos de aire de los pulmones. Los médicos pueden detectar neumonía al escuchar un sonido crepitante o silbante en los pulmones mientras el paciente respira, pero a menudo se necesitan otras pruebas, incluyendo una radiografía de tórax y oximetría de pulso que mide cuánto oxígeno hay en la sangre.

El tratamiento varía según la gravedad, pero puede incluir la administración de oxígeno a través de un tubo nasal o máscara, líquidos intravenosos, y tratamiento de la causa subyacente de la infección.

