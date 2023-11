Máximo tribunal de ONU ordena a Siria tomar medidas para evitar tortura

ARCHIVO - Los asientos vacíos para los abogados del gobierno sirio, que no atendieron a unas audiencias preliminares en La Haya, Holanda, el jueves 10 de octubre de 2023, durante un caso en el que Holanda y Canadá demandaron a Siria en la Corte Internacional de Justicia. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved