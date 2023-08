Más de 200 exfuncionarios afganos han sido asesinados desde la toma talibán, según la ONU

ARCHIVO - Combatientes talibanes patrullan por la calle durante una celebración por el segundo aniversario de las tropas que lideraba Estados Unidos en Afganistán, en Kandahar, al sur de Kabul, Afganistán, el martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Abdul Khaliq, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.