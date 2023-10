Manifestantes exigen alto el fuego en Gaza con protesta masiva en NY que deja 200 detenidos

Manifestantes se congregan en la estación Grand Central Terminal durante una protesta para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, el 27 de octubre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Jeenah Moon) The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes se congregan en la estación Grand Central Terminal durante una protesta para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, el 27 de octubre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Jeenah Moon) The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes se congregan en la estación Grand Central Terminal durante una protesta para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, el 27 de octubre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Jeenah Moon) The Associated Press. All rights reserved