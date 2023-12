Maduro ordena explotar de inmediato el petróleo, gas y minas del territorio en disputa con Guyana

El río Esequibo a su paso por Kurupukari, Guyana, el 19 de noviembre de 2023. Venezuela reclama desde hace siglos como propia la región de Esequibo region, un territorio más grande que Grecia y rico en petróleo y minerales. (AP Foto/Juan Pablo Arraez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una carretera cruza la zona de Rupununi, en Esequibo, Guyana, el 18 de noviembre de 2023. Venezuela reclama desde hace siglos como propia la región de Esequibo region, un territorio más grande que Grecia y rico en petróleo y minerales. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la izquierda, habla junto al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrobo Amoroso, en la ceremonia de anuncio de resultados del referéndum sobre el territorio en disputa del Esequibo con Guyana, en Caracas, Venezuela, el lunes 4 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)