Macron se dice dispuesto a dialogar con Putin sobre paz en Ucrania

ARCHIVO - Los presidentes Vladímir Putin, de Rusia, izquierda, y Emmanuel Macron, de Francia, conversan en el Kremlin en Moscú, 7 de febrero de 2022. El presidente francés Emmanuel Macron dijo el viernes 15 de diciembre de 2023 que está dispuesto a conversar con su contraparte ruso Vladímir Putin si ello ayuda a crear una "paz sustentable" entre Ucrania y Rusia. (Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP, File) Sputnik

Macron y Putin tenían una buena relación de trabajo antes que Rusia invadiera a su vecino Ucrania en febrero de 2022. En las semanas precedentes al inicio de las hostilidades, las gestiones diplomáticas de Macron no lograron impedir la guerra, pero él mantuvo una línea de comunicación abierta con el presidente ruso durante meses.

“En algún momento, el presidente francés interrumpió la relación con nosotros”, dijo Putin. “Nosotros no lo hicimos. Yo no lo hice. Él lo hizo. Si hay interés, estamos dispuestos. Si no, lo afrontaremos”.