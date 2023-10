Luis Pacheco, líder indígena guatemalteco: “No habrá marcha atrás si la fiscal no renuncia”

Luis Pacheco, centro, presidente de la organización indígena K'iche' "48 Cantones de Totonicapán", escucha a otras autoridades, afuera de la sede del Fiscal General en la Ciudad de Guatemala, el miércoles 11 de octubre de 2023. Los "48 Cantones de Totonicapán" son una organización indígena que ha estado liderando las protestas nacionales pidiendo la renuncia de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por sus intentos de invalidar las recientes elecciones presidenciales. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Luis Pacheco, presidente de la organización indígena K'iche' "48 Cantones de Totonicapán", posa para fotografías con alcaldes, que son miembros de la organización, frente a la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Guatemala, el miércoles 11 de octubre de 2023. "48 Cantones de Totonicapán" es una organización indígena que ha estado liderando las protestas nacionales pidiendo la renuncia de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por sus intentos de invalidar las recientes elecciones presidenciales. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Luis Pacheco, centro, y otras autoridades de la organización indígena K'iche' "48 Cantones de Totonicapán" posan para fotografías afuera de la sede del Fiscal General en la Ciudad de Guatemala, el miércoles 11 de octubre de 2023. Los "48 Cantones de Totonicapán" son una Organización indígena que ha estado liderando las protestas nacionales pidiendo la renuncia de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por sus intentos de invalidar las recientes elecciones presidenciales. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un letrero que representa a la fiscal general Consuelo Porras está colocado en un poste de luz afuera de la Universidad Nacional durante una huelga nacional, en la Ciudad de Guatemala, el miércoles 11 de octubre de 2023. La gente protesta para apoyar al presidente electo Bernardo Arévalo después de que el máximo tribunal de Guatemala confirmó una medida de los fiscales para suspender su partido político por presunto fraude en el registro de votantes. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los estudiantes toman lecciones de baile afuera de la Universidad Nacional como parte de una huelga nacional, en la Ciudad de Guatemala, el miércoles 11 de octubre de 2023. La gente está protestando para apoyar al presidente electo Bernardo Arévalo después de que el máximo tribunal de justicia de Guatemala confirmó una medida de los fiscales para suspender su partido político por presunto fraude en el registro de votantes. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un artista urbano se prepara antes de actuar frente a la Universidad Nacional en medio de una huelga nacional, en la Ciudad de Guatemala, el miércoles 11 de octubre de 2023. La gente protesta para apoyar al presidente electo Bernardo Arévalo después de que el tribunal más alto de Guatemala confirmó una medida de los fiscales para suspender a su partido político por presunto fraude en el registro de votantes. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes bloquean una autopista en una protesta en Ciudad de Guatemala el martes 10 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arévalo reclaman por las acciones de la fiscalía y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved