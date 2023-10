Los candidatos presidenciales afinan estrategias en la recta final hacia el balotaje en Ecuador

Simpatizantes de la candidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, en un acto de campaña en el centro de Esmeraldas, Ecuador, el viernes 6 de octubre de 2023. La segunda vuelta electoral en Ecuador será el domingo 15 de octubre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El candidato presidencial Daniel Noboa, en el centro, de la alianza política Acción Democrática Nacional, mira a sus simpatizantes en un acto de campaña en el centro de Esmeraldas, Ecuador, el viernes 6 de octubre de 2023. La segunda vuelta electoral en Ecuador será el domingo 15 de octubre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados hacen guardia subidos en un vehículo militar al paso de simpatizantes del candidato presidencial Daniel Noboa, de la alianza política Acción Democrática Nacional, en un acto de campaña en el centro de Esmeraldas, Ecuador, el viernes 6 de octubre de 2023. La segunda vuelta electoral en Ecuador será el domingo 15 de octubre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.