Líder opositor González denuncia secuestro de su yerno en Venezuela, ante tensión por la investidura

Miembros de la Milicia Bolivariana abandonan el Museo Militar 4F para una reunión de fuerzas de seguridad en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el martes 7 de enero de 2025, antes de la inauguración presidencial. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved