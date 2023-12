Líder de Guinea-Bisáu denuncia intento de golpe de Estado

El presidente de Guinea Bisáu, Umaro Sissoco Embalo, habla en el Foro de Paz el 11 de noviembre de 2022 en París. Un tiroteo en la capital de su país el viernes fue un intento de golpe de Estado, dijo Embalo el domingo 3 de diciembre de 2023. (Foto AP/Christophe Ena, Pool, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.