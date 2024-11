Liberación de tortugas bebés busca salvar especie marina en peligro de extinción en Panamá

Una cría de tortuga marina liberada se dirige hacia las aguas del océano en la playa de Punta Chame, Panamá, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Crías de tortugas marinas liberadas cerca de las aguas del océano en la playa de Punta Chame, Panamá, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Niños observan cómo crías de tortugas marinas son liberadas al océano desde la playa de Punta Chame, Panamá, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las crías de tortugas marinas liberadas se dirigen hacia las aguas del océano en la playa de Punta Chame, Panamá, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una cría de tortuga marina liberada se acerca a las aguas del océano en la playa de Punta Chame, Panamá, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una cría de tortuga marina liberada se acerca a las aguas del océano en la playa de Punta Chame, Panamá, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una cría de tortuga marina liberada se acerca a las aguas del océano en la playa de Punta Chame, Panamá, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El conservacionista voluntario Andy Moreno, en el centro a la derecha, es acompañado por un amigo en una expedición a la playa en busca de nidos de tortugas marinas, en Punta Chame, Panamá, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved