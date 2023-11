Ley y economía, temas centrales del discurso del rey Carlos III

El rey Carlos III de Gran Bretaña habla en la ceremonia de apertura del Parlamento en el Palacio de Westminster, Londres, martes 7 de noviembre de 2023. Sentado en un trono dorado, Carlos III leyó el discurso del rey, una lista de proyectos legislativos del gobierno. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Pool) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved