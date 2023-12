Legislador de extrema derecha apaga las velas de Hanukkah en el Parlamento polaco

Trabajadores del Parlamento polaco limpian una menorá después de que un legislador de extrema derecha agarrara un extintor y apagara las velas, alterando una celebración de la fiesta judía de Hanukkah, en Varsovia, Polonia, el martes 12 de diciembre de 2023. (AP Foto/Czarek Sokolowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved