Las muertes en Gaza provocan indignación en Oriente Medio, que amenaza con ampliar el conflicto

Manifestantes corean lemas en una protesta en solidaridad con el pueblo palestino en Gaza, en la Plaza de los Mártires en el centro de Beirut, Líbano, el martes 17 de octubre de 2023. Grupos de manifestantes recorrieron la ciudad en motocicletas y se congregaron ante la embajada francesa y la sede de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental. No pudieron llegar al fortificado complejo de la embajada estadounidense, en las colinas al norte de Beirut. (AP Foto/Bilal Hussein)