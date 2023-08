Las canciones de Víctor Jara vuelven a sonar en el túnel de la memoria de Estadio Nacional en Chile

El actor René Rojas interpreta una canción del cantautor chileno Víctor Jara durante una presentación teatral dentro de los túneles del Estadio Nacional que alguna vez fue utilizado como prisión y lugar de tortura, en Santiago, Chile, el sábado 19 de agosto de 2023. Jara fue una de las primeras víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una puerta de acceso durante una presentación en honor del cantautor chileno Víctor Jara en el Estadio Nacional que alguna vez fue utilizado como prisión y lugar de tortura, en Santiago de Chile, el sábado 19 de agosto de 2023. Jara fue una de las primeras víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet. (Foto AP/Esteban Félix)

El exdetenido Héctor Hipólito Álvarez mira las fotos antes del inicio de una presentación en honor al cantautor chileno Víctor Jara en el Estadio Nacional que alguna vez fue utilizado como prisión y lugar de tortura, en Santiago, Chile, el sábado 19 de agosto de 2023. Jara fue una de las primeras víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet. (Foto AP/Esteban Félix)