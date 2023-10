La violencia los obligó a migrar; ahora su fe mantiene viva la esperanza de llegar a EEUU

Gaviotas sobrevuela el muro que separa Tijuana y San Diego, en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castaneda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes mexicanos, muchos del estado de Michoacán, asisten al servicio religioso del refugio cristiano Embajadores de Jesús en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castaneda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un migrantes mexicano reza durante el servicio religioso del refugio cristiano Embajadores de Jesús en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castañeda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Camas extendidas en la planta superior del refugio cristiano Embajadores de Jesús mientras migrantes mexicanos, muchos del estado de Michoacán, asisten al servicio religioso en la planta baja en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castañeda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes mexicanos, muchos del estado de Michoacán, van al servicio religioso del refugio cristiano Embajadores de Jesús en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castaneda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Zapatos abandonados cerca de la frontera entre Tijuana y San Diego, donde los agentes de Migración mexicanos asisten a los migrantes en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castaneda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes usando su teléfono celular en el albergue católico Casa del Migrante, decorado con Nuestra Señora de Guadalupe, en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castaneda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes mexicanos, muchos del estado de Michoacán, van al servicio religioso del refugio cristiano Embajadores de Jesús en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castañeda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes van al servicio religioso del refugio cristiano "Embajadores de Jesús" en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castaneda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una joven migrante reza durante el servicio religioso del refugio cristiano Embajadores de Jesús en Tijuana, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Mientras en México hay varios espacios para albergar migrantes, en Tijuana ha percibido un nuevo flujo de mexicanos que huyen de la violencia, la extorsión y las amenazas del crimen organizado. (AP Foto/Karen Castaneda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.