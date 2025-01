La UE condiciona el estatus comercial preferente de Pakistán a avances en derechos humanos

Varios periodistas retiran un alambre de púas colocado por la policía para impedirles marchar hacia el Parlamento en Islamabad, Pakistán, el martes 28 de enero de 2025, en un mitin contra el controvertido proyecto de la “Ley de prevención de crímenes electrónicos”, aprobado por el Parlamento y que, según sus críticos, está diseñado para suprimir la libertad de expresión. (AP Foto/Anjum Naveed) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.