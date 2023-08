La tormenta tropical Hilary azota California y México, generando inundaciones

Salvavidas de Long Beach llenan sacos con arena para distribuir entre la población que se prepara para la llegada del huracán Hilary, en Long Beach, California, el sábado 19 de agosto de 2023. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Esta fotografía del domingo 20 de agosto de 2023, captada a las 11:20 de la mañana del tiempo del Este de Estados Unidos y proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra la tormenta tropical Hilary, derecha, encima de las costas de México en el Pacífico. (NOAA vía AP)

Un camión de bomberos se echa en reversa después de que un automovilista quedó varado en una inundación por las lluvias torrenciales que trajo la tormenta tropical Hilary, el domingo 20 de agosto de 2023, en Palm Desert, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)

Un vehículo recorre un camino inundado durante el paso de la tormenta tropical Hilary, el domingo 20 de agosto de 2023, en Palmdale, California. (AP Foto/Richard Vogel)

La tormenta Hilary se dirige hacia el noroeste de México por el Pacífico, de acuerdo con esta imagen satelital facilitada por la Oficina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingles), tomada a las 11:38 horas tiempo del este de Estados Unidos, el sábado 19 de agosto de 2023. (NOAA vía AP)

Varias personas caminan en la costa de La Jolla durante el paso de la tormenta tropical Hilary, el domingo 20 de agosto de 2023, en San Diego. (K.C. Alfred/The San Diego Union-Tribune vía AP)

Tom Ostrom, residente en Seal Beach, pasa junto a una vivienda protegida con costales de arena, en Seal Beach, California, el 18 de agosto de 2023. (AP Foto/Damian Dovarganes)