La sequía en la Amazonía de Brasil agudiza los temores para el futuro

Casas flotantes y barcos yacen varados sobre el lecho seco del lago Puraquequara en medio de una sequía severa, el 5 de octubre de 2023, en Manaos, estado de Amazonas, Brasil. (AP Foto/Edmar Barros, archivo)

Joaquim Mendes da Silva, de 73 años, camina con su perro sobre el lecho seco del lago Puraquequara en medio de una sequía, el 5 de octubre de 2023, en Manaos, estado de Amazonas, Brasil. (AP Foto/Edmar Barros, archivo)

Raimundo Silva do Carmo, de 67 años, muestra el agua que sacó de un pozo en el lecho seco del lago Puraquequara, el jueves 5 de octubre de 2023, en Manaos, estado de Amazonas, Brasil. (AP Foto/Edmar Barros)