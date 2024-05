La icónica guayabera, la camisa rústica que se convirtió en un símbolo cubano y signo de distinción

Camisas y vestidos de guayabera se exhiben a la venta en un escaparate en La Habana, Cuba, el domingo 26 de mayo de 2024. La guayabera fue creada en el siglo XVIII para los trabajadores agrícolas y con el tiempo se ha convertido en prenda formal y símbolo de Cuba. (Foto AP/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved