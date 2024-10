La guerra se extiende a múltiples frentes a un año del ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel

Gente encendiendo velas en un altar de recuerdo a las víctimas del ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre contra Israel, la víspera del primer aniversario del ataque en Tel Aviv, Israel, el domingo 6 de octubre de 2024. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Gente abrazada en la casa de Maayan y Yuval Bar, asesinados por Hamás, en el primer aniversario del ataque de Hamás a Israel, en el kibutz Be'eri, una granja comunal israelí en la frontera con Gaza, el lunes 7 de octubre de 2024. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

Gente cruzando un puente que muestra la fecha 7.10 en alusión al 7 de octubre, por el primer aniversario del ataque de Hamás a Israel, en Ramat Gan, Israel, el domingo 6 de octubre de 2024. (AP Foto/Oded Balilty)