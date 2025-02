La congelación de la ayuda de EEUU pone en peligro la asistencia a evacuados en Ucrania

Kateryna Odraha, de 83 años, llora tras ser evacuada del frente desde la localidad de Andiivka, en la región de Donetsk, en un centro para desplazados habilitado en Pavlohrad, Ucrania, el sábado 1 de febrero de 2024. (AP foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved