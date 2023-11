La comunidad LGBTQ+ india celebra su marcha del orgullo, advierte sobre leyes restrictivas

Participantes del Desfile del Orgullo en Delhi marchan con una bandera en Nueva Delhi, India, el domingo 26 de noviembre de 2023. El acto anual se celebraba después de que la máxima corte del país se negarra a legaliza el matrimonio igualitario en un fallo en octubre. (AP Foto/Shonal Ganguly) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved