La ayuda empieza a llegar a aldeas de Nepal golpeadas por el sismo

Una sobreviviente mira a su casa dañada por un sismo en el distrito de Rukum, en el noroeste de Nepal, el lunes 6 de noviembre de 2023. El sismo del viernes por la noche en las montañas en el noroeste de Nepal mató a más de 150 personas y dejó miles de personas sin hogar. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.