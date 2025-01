La app que ha sido "una salvación" para entrada legal de migrantes a EEUU podría desaparecer

Martha Rosales (derecha), habla con migrantes, principalmente de Cuba, que esperan cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación para celulares CBP One, el 22 de mayo de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Martha Rosales (derecha), observa mientras migrantes cubanos empacan sus pertenencias tras recibir cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación para celulares CBP One, el 28 de agosto de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dayron García, un migrante cubano, abraza a su hijo mientras se alojan en la casa de Martha Rosales, a la espera de cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación para celulares CBP One, el 22 de mayo de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Martha Rosales camina por la carretera hacia el aeropuerto de Tijuana para recoger a un migrante que se quedará en su casa mientras espera cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la app CBP One, el 28 de agosto de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El migrante cubano Dayron Garcia (centro, arriba) se prepara un taco mientras come con otros migrantes que se alojan en la casa de Martha Rosales a la espera de conseguir cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la app CBP One, el 28 de agosto de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Martha Rosales (izquierda) habla con Yoandis Delgado, un migrante cubano, mientras se dirigen al aeropuerto de Tijuana para recoger a otro migrante que se alojará en la casa de Rosales mientras espera cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación para celulares CBP One, el 28 de agosto de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Martha Rosales camina de regreso a su casa, donde alberga a migrantes cubanos que esperan cita para pedir asilo en Estados Unidos a través de la app CBP One, el 22 de mayo de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Naives Tamayo, una migrante cubana, en la puerta de la casa de Martha Rosales, donde se aloja a la espera de recibir cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación para celulares CBP One, el 28 de agosto de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Martha Rosales (izquierda) habla con un migrante de El Salvador que se alojará en su casa mientras espera cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la app CBP One, el 28 de agosto de 2024, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved