Kim se asoma a la cabina de un avión de combate ruso en una visita centrada en las armas

La caravana del gobernante de Corea del Norte, Kim Jong Un, sale de la estación de tren luego de su llegada a Komsomolsk del Amur, a unos 6.200 kilómetros (3.900 millas) al este de Moscú, Rusia, en el extremo oriente de Rusia, el viernes 15 de septiembre de 2023. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen, distribuida en el canal de Telegram del gobernador de la región rusa de Khabarovsky Krai, Mikhail Degtyarev, se muestra al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (centro), observando la cabina de un avión de combate durante una visita a una planta de fabricación de cazas, en Komsomolsk-on-Amur, a unos 6.200 kms (3.900 millas) al este de Moscú, Rusia, el 15 de septiembre de 2023. (Canal de Telegram del gobernador de la región rusa de Khabarovsky Krai, Mikhail Degtyarev vía AP) The governor of the Russian far eastern region of Khabarovsky Krai region Mikhail Degtyarev telegram channel

Trabajadores preparan una rampa de madera en una estación de tren para la llegada del tren especial en el que viaja el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong Un, el jueves 14 de septiembre de 2023, en Komsomolsk del Amur, a unos 6.200 kilómetros (3.900 millas) al este de Moscú, Rusia. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved