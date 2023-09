Kim Jong Un se dirige a Rusia para reunión con Putin

ARCHIVO - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a la derecha, estrecha la mano del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante un encuentro en Vladivostok, Rusia, el 25 de abril de 2019. (Yuri Kadobnov/imagen de pool via AP, archivo)

Un tren verde con destellos en amarillo, similar al que utilizó el gobernante norcoreano Kim Jong Un en sus viajes previos, pasa frente a un letrero con la leyenda "Hacia una nueva victoria", en la frontera entre Corea del Norte con Rusia y China, desde la plataforma panorámica Tres Reinos de Yiyanwang, el lunes 11 de septiembre de 2023, en Fangchuan, en la provincia de Jilin, en el noreste de China. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved