Kenia decreta feriado para plantar árboles

Una jacaranda en flor en Nairobi, Kenia, 26 de octubre de 2023. El gobierno de Kenia anunció el 6 de noviembre de 2023 un feriado para el 13 de noviembre en el inicio de su ambiciosa campaña para plantar 15.000 millones de árboles para 2032. (AP Foto/Sayyid Abdul Azim) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.