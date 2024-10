Justicia argentina investiga las circunstancias alrededor de la muerte del cantante Liam Payne

Un fanático se encuentra frente a un monumento improvisado afuera del hotel donde el excantante de One Direction, Liam Payne, fue encontrado muerto después de caer desde un balcón en Buenos Aires, Argentina, la mañana después de su muerte el jueves 17 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El patio del hotel donde el excantante de One Direction, Liam Payne, fue encontrado muerto después de caer de un balcón el día anterior en Buenos Aires, Argentina, el jueves 17 de octubre de 2024. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.