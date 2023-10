Junta militar de Myanmar conmemora aniversario de tregua

El general Min Aung Hlaing, presidente del consejo militar (primera fila al centro) y el vicepresidente del consejo estatal administrativo, general Soe Win (primera fila, centroizquierda), y otros asistentes en la ceremonia para el octavo aniversario de la firma de un acuerdo de tregua con grupos rebeldes, en Naipidó, Myanmar, el 15 de octubre de 2023. (Foto AP/Aung Shine Oo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.