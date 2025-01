Israelíes y palestinos aguardan una tregua en Gaza que podría no acabar con su sufrimiento

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Yifat Zailer muestra fotos de su prima Shiri Bibas (cent), su esposo Yarden (izq) y sus hijos Ariel (arriba a la derecha) y Kfir, que son rehenes en la Franja de Gaza, al posar en su casa en Herziliyya, Israel, el 15 de enero del 2025. (AP foto/Maya Alleruzzo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Las familias de los rehenes no saben si sus seres queridos están vivos o muertos, y muchos tendrán que esperar una fase subsiguiente del acuerdo que aún no ha sido negociada.

Si las negociaciones sobre la segunda — y más difícil — fase del acuerdo fracasan, la guerra podría reanudarse, trayendo aún más muerte, destrucción y desplazamiento a Gaza y una espera aún más larga para las familias de los rehenes.

Shiri y Yarden Bibas y sus dos hijos pelirrojos, Ariel de 5 años y Kfir — que cumplirá 2 años el sábado — estaban entre los aproximadamente 250 rehenes arrastrados a Gaza en el ataque del 7 de octubre de Hamás que desencadenó la guerra, en la que murieron unas 1.200 personas, en su mayoría civiles.

Kfir, que entonces tenía 9 meses, fue el más joven en ser tomado como rehén. El bebé de cabello rojo y sonrisa desdentada, que ha estado en cautiverio durante casi dos tercios de su vida, se ha convertido en un símbolo en todo Israel de la impotencia y la ira por la situación de los rehenes.

Shiri, Ariel y Kfir debían ser liberados con otras mujeres y niños durante un alto al fuego en noviembre de 2023, pero se desmoronó después de una semana. Los cuatro miembros de la familia estaban en una lista obtenida por The Associated Press que nombraba a 33 rehenes que podrían ser liberados en la fase inicial del acuerdo preliminar.

“Quiero decirles a todas las partes involucradas en las negociaciones: Es hora de terminar esto”, expresó Zailer, con lágrimas corriendo por su rostro. “Es hora de traer a casa a nuestra gente, es hora de terminar esta guerra”.

El abuelo de 84 años de Daniel Lifshitz, Oded, está cautivo en Gaza junto con muchos de sus amigos. Su abuela fue liberada poco después del ataque inicial.

Mientras espera noticias, Lifshitz mira su teléfono buscando actualizaciones y se comunica con los negociadores de rehenes en busca de señales positivas. Cuanto menos responden, más optimistas parecen las cosas, dijo sobre su experiencia con ellos. Pero incluso el anuncio de un acuerdo solo proporcionaría algo de alivio.

“Viene otra montaña rusa: ¿está vivo o no? ¿Debo preparar un funeral o debo preparar una celebración?”, manifestó Lifshitz. Es algo de lo que su familia no quiere hablar.

Unos 100 rehenes permanecen cautivos en Gaza, una mezcla de civiles y soldados, así como alrededor de una docena de ciudadanos extranjeros de Tailandia, Nepal y Tanzania. El ejército cree que al menos un tercio de los rehenes restantes — quizás la mitad — están muertos.

El acuerdo de tres fases comenzaría con la liberación de 33 mujeres, niños, adultos mayores y civiles heridos a cambio de cientos de mujeres y niños palestinos encarcelados por Israel. Los soldados y otros cautivos masculinos serían liberados en la segunda fase.

El hijo de Herut Nimrodi, Tamir, fue secuestrado de su base militar el 7 de octubre. El ahora soldado de 20 años no será incluido en la primera fase del acuerdo, y ella teme que si el alto al fuego no se sostiene, la presión para liberar a los rehenes restantes disminuirá porque habrá menos de ellos.

Hamás dice que no liberará a los rehenes restantes sin un fin a la guerra, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha jurado continuar la ofensiva hasta que se destruyan las capacidades militares y gubernamentales de Hamás.

Si no se llega a un acuerdo sobre la segunda fase, la guerra podría reanudarse esta primavera.

Para cientos de miles de palestinos desplazados que viven en endebles campamentos y temen los ataques aéreos israelíes, el fin de la guerra es algo que anhelan desesperadamente. Las rupturas anteriores en las conversaciones han sido seguidas por renovadas ofensivas israelíes.

“Lo mejor ahora mismo, inmediatamente, sin ningún retraso, sería detener todo y anunciar una tregua”, indicó Sulaiman Qasem, coordinador de una organización médica en la Ciudad de Gaza. “Anoche, el bombardeo y los bombardeos aquí no pararon ni un momento... Es una locura absoluta”.

La guerra ha matado a más de 46.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. No distingue entre combatientes y civiles, pero dice que mujeres y niños constituyen más de la mitad de las víctimas. La ofensiva de Israel ha reducido grandes áreas de la franja a escombros y ha desplazado alrededor del 90% de la población de 2,3 millones, dejando a muchos en riesgo de hambruna.

La hija de Rola Saqer nació el primer día de la guerra, y casi todos los días desde entonces han sido una lucha para encontrar seguridad, comida y atención médica.

La familia huyó de su apartamento y se vio obligada a vivir en una tienda abarrotada con otros familiares. Saqer dijo que su hija, Massa Zaqout, tiene dificultades para caminar y le preocupa que la falta de nutrientes adecuados afecte su desarrollo.

El acuerdo de alto al fuego propuesto incluye un aumento de la ayuda humanitaria y permitiría a los palestinos comenzar a regresar a sus hogares, asumiendo que aún existan.

“No nos queda fuerza”, expresó Rami Abu Shera, quien fue desplazado de su hogar en Jan Yunis. “Estamos esperando que no haya sangre, no haya asesinatos, no haya heridos, no haya destrucción, no haya desplazamiento. Es suficiente”, dijo.

Shurafa reportó desde Deir al-Balah, Franja de Gaza. El corresponsal Samy Magdy en El Cairo contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

